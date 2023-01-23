В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка сломала два позвонка в батутном клубе

Инцидент случился накануне в воскресенье, 22 января, в Приморском районе города.

В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка сломала два позвонка во время прыжков в спортивном батутном центре. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил «Лайф» со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент случился накануне в воскресенье, 22 января, в Приморском районе города. Шестилетняя девочка прыгала в спортивном батутном клубе на детском батуте вместе с остальными детьми. Однако во время одного из приземлений ребенок неудачно упал.

На место прибыла скорая. Медики диагностировали «закрытый компрессионный перелом» двух позвонков.

В настоящее время состояние ребенка оценивают как удовлетворительное.

По данному факту следователи начали проверку.