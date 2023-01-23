В Санкт-Петербурге посетители устроили скандал в KFC из-за ведра курицы
Инцидент произошел в ресторане на Московском проспекте, дом № 4.
В Санкт-Петербурге посетители устроили скандал в KFC из-за ведра курицы. Об этом
Инцидент произошел в ресторане на Московском проспекте, дом № 4. На видео видно, как двое молодых людей запрыгнули за прилавок и накричали на сотрудников, потребовав ведро с курицей. Также в конфликте участвовали мужчина и девушка — она бросила в сотрудника поднос.
В ресторане подтвердили конфликт и сообщили, что к ним приходили полицейские.