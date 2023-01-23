В рязанском «Фотодоме» откроют выставку «Дух времени»

Состоится открытие многосерийного совместного проекта «Фотодома» и государственного архива Рязанской области во вторник, 24 января.

В рязанском «Фотодоме» откроют выставку «Дух времени». Об этом сообщили организаторы проекта.

Многосерийный совместный проект «Фотодома» и государственного архива Рязанской области откроют во вторник, 24 января, в 16.00 в музейно-выставочном центре имени Каширина. Кураторы Дмитрий Филиппов, Екатерина Дворникова и Виктория Филиппова в нескольких эпизодах представят XX век через фотодокументы, сохранившихся в архивных фондах.

«Дух времени, узнаваемый или едва уловимый, легкий и летящий или давящий и гнетущий, разный… Глядя на старые фотографии, визуально погружаясь в прошлое, мы особенно остро ощущаем его. Он буквально во всем: во взглядах, осанке, одежде, детских босых ногах на булыжной мостовой, завитке локона или лихо заломленной фуражке. Каждый миг, запечатленный на фотоснимке, доносит до нас осколки ушедших эпох. Вместе они собираются в удивительный калейдоскоп прошлого близкого и узнаваемого, или далекого и незнакомого. Проект открывается выставкой, посвященной 1920-м годам: трудному, драматичному, противоречивому, но удивительно динамичному, насыщенному и созидательному десятилетию в истории России. Экспозиция включает более 70 фотографий, большая часть из которых будет представлена впервые», — говорится в описании проекта.

Выставка продлится до 10 февраля по адресу Почтовая, 58, вход свободный с понедельника по субботу, с 10.00 до 19.00. Возрастных ограничений нет.