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В Рязани задержали хулигана, повредившего машины на улице Зубковой
Им оказался 19-летний местный житель, который, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения.

В Рязани задержали хулигана, повредившего машины на улице Зубковой. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД в понедельник, 23 января.

Им оказался 19-летний местный житель, который, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения. В УМВД отметили, что проверка продолжается.

Ранее кадры с действиями хулигана выложили в соцсетях. По словам пострадавших, молодой человек повредил восемь автомобилей.