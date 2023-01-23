В Рязани в аварии на улице Татарской пострадал семилетний ребенок
Ребенок переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
В Рязани произошло ДТП с участием семилетнего ребенка. Подробности аварии привела пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась в воскресенье, 22 января, примерно в 14:55 вблизи дома № 56 по улице Татарской. Там 43-летняя рязанка управляя автомобилем Opel Meriva сбила семилетнего ребенка. По предварительной информации, он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
Ребенок получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.