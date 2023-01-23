В Рязани прошли рейды на улице Почтовой

В прошедшие выходные, 21 и 22 января, полицейские пресекли 1 208 административных правонарушений и раскрыли 42 преступления.

В Рязани во всех районах города прошли рейды полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В прошедшие выходные, 21 и 22 января, полицейские пресекли 1 208 административных правонарушений и раскрыли 42 преступления. Оперативники остановили 19 водителей, которые вели машину в состоянии алкогольного опьянения, двое из них отказались от прохождения медосвидетельствования. Шесть водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения повторно.

Из незаконного оборота изъяли 37 литров алкоголя, который продавали с нарушением закона. Также полицейские задержали двух граждан, объявленных в федеральный розыск.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.