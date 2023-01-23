В Рязани присяжные осудили двух наркокурьеров из Перми

При задержании у них в квартире и в уже сделанных закладках нашли около 100 грамм мефедрона и почти два килограмма амфетамина.

В Рязани присяжные осудили двух наркокурьеров из Перми. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

28-летний мужчина и 21-летняя девушка в интернете вступили в организованную преступную группу и приехали в Рязань. Они должны были делать закладки с наркотиками и психотропными веществами.

При задержании у них в квартире и в уже сделанных закладках нашли около 100 грамм мефедрона и почти два килограмма амфетамина.

Уголовное дело возбудили за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере. Материалы находились в производстве следователей регионального УФСБ.

Задержанная не признала вину и потребовала, чтобы дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. После знакомства с материалами дела присяжные единодушно признали обоих подсудимых виновными.

Меру наказания для них назначит суд.