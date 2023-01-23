В Рязани на улице Зубковой засняли хулигана, повредившего несколько автомобилей

В Рязани на улице Зубковой неизвестный повредил несколько автомобилей. Кадры с действиями хулигана в воскресенье, 22 января, опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент случился в воскресенье, 22 января, примерно в 4.20 утра на стоянке вблизи дома № 31 корпус 1 на улице Зубковой около магазина «Магнит».

"Повредил мой автомобиль на стоянке Зубковой № 31 корпус 1 кололо магазина «Магнит». Ушел в сторону дома Зубковой № 30 через двор Зубковой №№ 30Б и 30 В. По пути ногой и кулаками «гладил» еще семь машин. Помогите найти, может кто узнает", — говорится в подписи к видео.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в полицию поступило одно заявление в полицию. По данному факту проводится проверка.