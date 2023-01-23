В Рязани на шести улицах отключат холодную воду
Отключение воды связано с ремонтными работами.
В Рязани на шести улицах отключат холодную воду. Об этом, в понедельник, 23 января,
Воду отключат во вторник, 24 января, с 9.30 до 17.00 на следующих улицах:
- улица 1-я Линия, дома № 28а, 30, 30-а;
- улица 2-я Линия, дома № 9;
- улица 4-я Линия, дома № 34;
- улица Ленинского Комсомола, дома № 23, 27;
- улица Пушкина, дома № 39 корпус 1;
- улица Стройкова, дома № 25, 30, 34, 38, 54.
Подвоз технической воды будет организован с 10.00 вблизи дома № 30 по улице Стройкова.
Отключение воды связано с ремонтными работами.