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В Рязани на шести улицах отключат холодную воду
Отключение воды связано с ремонтными работами.

В Рязани на шести улицах отключат холодную воду. Об этом, в понедельник, 23 января, сообщила пресс-служба мэрии.

Воду отключат во вторник, 24 января, с 9.30 до 17.00 на следующих улицах:

  • улица 1-я Линия, дома № 28а, 30, 30-а;
  • улица 2-я Линия, дома № 9;
  • улица 4-я Линия, дома № 34;
  • улица Ленинского Комсомола, дома № 23, 27;
  • улица Пушкина, дома № 39 корпус 1;
  • улица Стройкова, дома № 25, 30, 34, 38, 54.

Подвоз технической воды будет организован с 10.00 вблизи дома № 30 по улице Стройкова.

Отключение воды связано с ремонтными работами.