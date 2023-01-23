В Рязани ищут подрядчика для технического обслуживания 109 транспортных табло

Подрядчик обязан следить за постоянным подключением информационных экранов к единой региональной навигационно-информационной системе города, ежемесячно выполнять проверку наличия отображения корректной информации, надежности крепления и состояния транспортных табло, снимать счетчики употребления электроэнергии, очищать раз в три месяца экраны от загрязнений, устранять дефекты и проблемы.

В Рязани на годовое техническое обслуживание 109 информационных экранов на остановках выделили 1,2 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление благоустройства города Рязани выделило один миллион 276 тысяч 590 рублей. Подрядчик обязан следить за постоянным подключением информационных экранов к единой региональной навигационно-информационной системе города, ежемесячно выполнять проверку наличия отображения корректной информации, надежности крепления и состояния транспортных табло, снимать счетчики употребления электроэнергии, очищать раз в три месяца экраны от загрязнений, устранять дефекты и проблемы.

Работы будут выполнятся до 31 декабря 2023 года.

Фото АО «РНИЦ по Рязанской области»