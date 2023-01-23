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В Рязани инспекторы ДПС остановили пьяного водителя
Инцидент произошел на улице Крупской.

Ночью, 21 января, на улице Крупской инспекторы ДПС остановили автомобиль Lada Priora, которым управлял нетрезвый мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

При общении с водителем инспекторы установили, что 34-летний водитель имеет характерные признаки алкогольного опьянения: запах спиртного, неуверенная походка и невнятная речь.

Мужчине предложили пройти медосвидетельствование. Результат показал наличие 0,918 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления машиной. Ему грозит административная ответственность: штраф 30 000 рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.