В российском городе выявили вид коронавируса «Цербер»

Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев.

В Красноярском крае впервые выявили вид коронавируса «Цербер». Об этом в понедельник, 23 января, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что новый штамм коронавируса «Кракен» в регионе не выявлен.

«На сегодняшний день новый штамм коронавируса „Кракен“ на территории Красноярского края не выявлен. Однако за последние две недели обнаружены генетические линии „Омикрона“, которые ранее в нашем субъекте не регистрировались — ВQ.1.1 („Цербер“), BF.7 и BQ.1.2», — говорится в сообщении.

Горяев добавил, что, согласно мониторингу, в регионе чаще стал преобладать штамм «Гиппогриф».