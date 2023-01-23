В России сумма аванса станет меньше
С 1 января 2023 года изменились правила уплаты НДФЛ.
В России из-за налоговой реформы сумма аванса станет меньше. Об этом
С 1 января 2023 года изменились правила уплаты НДФЛ. Если раньше он выплачивался не позже первых чисел следующего месяца, и эта сумма удерживалась с аванса, то теперь налог должен быть выплачен не позже 28 числа. Соответственно, он будет уплачен с авансного платежа.
Также оплата труда теперь начисляется по числу отработанных дней и часов.
По словам бухгалтера Виктории Павловой, организации, где выплачивают маленький аванс, могут увеличить его, чтобы работникам не было дискомфортно.