В России «Сбербанк» и «Альфа-банк» запустят платежные стикеры

Благодаря им можно будет расплачиваться лишь поднеся смартфон к терминалу.

В России «Сбербанк» и «Альфа-банк» запустят платежные стикеры. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-службы кредитных организаций.

«Сбербанк» начнет тестирование в феврале. Опробовать технологию клиенты банка смогут бесплатно. Об условиях тестирования кредитная организация сообщит позже. У «Сбера» стикер похож на обычную банковскую карту, но меньше по размерам. Номер карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере не указаны.

Что касается «Альфа-банка», там планируют уже полностью запустить проект. Первые 5000 клиентов смогут получить платежные стикеры бесплатно. В ближайшее время компания представит разные дизайны стикеров.

Работает технология следующим образом: стикер клеится на заднюю панель смартфона. Чтобы расплатиться — нужно приложить телефон к терминалу. Способ оплаты с помощью платежных стикеров безопасен, так как к каждому такому стикеры можно настроить ПИН-код или заблокировать его в случае потери.