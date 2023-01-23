Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
-4°
Втр, 24
-3°
Срд, 25
-2°
ЦБ USD 68.67 -0.18 21/01
ЦБ EUR 74.34 -0.07 21/01
Нал. USD 70.15 / 74.15 23/01 15:45
Нал. EUR 75.31 / 76.69 23/01 10:49
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
4 284
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
5 885
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
12 355
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
15 286
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В России «Сбербанк» и «Альфа-банк» запустят платежные стикеры
Благодаря им можно будет расплачиваться лишь поднеся смартфон к терминалу.

В России «Сбербанк» и «Альфа-банк» запустят платежные стикеры. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-службы кредитных организаций.

«Сбербанк» начнет тестирование в феврале. Опробовать технологию клиенты банка смогут бесплатно. Об условиях тестирования кредитная организация сообщит позже. У «Сбера» стикер похож на обычную банковскую карту, но меньше по размерам. Номер карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере не указаны.

Что касается «Альфа-банка», там планируют уже полностью запустить проект. Первые 5000 клиентов смогут получить платежные стикеры бесплатно. В ближайшее время компания представит разные дизайны стикеров.

Работает технология следующим образом: стикер клеится на заднюю панель смартфона. Чтобы расплатиться — нужно приложить телефон к терминалу. Способ оплаты с помощью платежных стикеров безопасен, так как к каждому такому стикеры можно настроить ПИН-код или заблокировать его в случае потери.