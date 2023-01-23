В России начался прием заявок на отсрочку от призыва для IT-специалистов

Подать заявку необходимо до 6 февраля на сайте «Госуслуги». После этого заявка должна появиться в личном кабинете работодателя, и до 9 февраля организация должна проверить данные сотрудников и отправить списки в Минцифры также через сайт «Госуслуг».

В России начался прием заявок на отсрочку от призыва для IT-специалистов. Об этом в понедельник, 23 января, напомнили Минцифры Р. Ф. в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что в рамках весеннего призыва 23 января стартовал прием заявок на отсрочку.

«Прием заявок на отсрочку для IТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января Мы меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник», — говорится в заявлении министерства.

Сделать это необходимо до 6 февраля на сайте «Госуслуги». После этого заявка должна появиться в личном кабинете работодателя, и до 9 февраля организация должна проверить данные сотрудников и отправить списки в Минцифры также через сайт «Госуслуг».

Получить отсрочку могут только те, кто работают по трудовому договору в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев и имеют высшее образование по специальности.