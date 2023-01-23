В Омской области ранее судимый мужчина избил до смерти свою мать из-за упреков
Мужчину задержали, решается вопрос о его аресте.
В Омской области ранее судимый мужчина избил до смерти свою мать из-за упреков. Об этом
Тело 52-летней женщины нашли в квартире в поселке Дальний. Выяснилось, что к преступлению причастен ее 23-летний ранее судимый сын. 19 января он сильно избил мать в ответ на упреки. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.
Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»).
Мужчину задержали, решается вопрос о его аресте.