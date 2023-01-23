В Новосибирской области охотник нашел тело мужчины с обглоданными руками и лицом
Труп обнаружили около рабочего поселка Ордынское 21 января.
В Новосибирской области охотник нашел тело мужчины с обглоданными руками и лицом. Об этом
Труп обнаружили около рабочего поселка Ордынское 21 января. Охотник рассказал, что увидел труп неизвестного в снегу. У него были обглоданы руки, лицо и голова.
В региональном следкоме изданию сообщили, что проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.