В Москве госпитализировали народного артиста России Валерия Афанасьева после спектакля

Актер получил травму во время спектакля «Горячее сердце».

В Москве госпитализировали народного артиста России Валерия Афанасьева. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил 5-tv.ru .

Актер получил травму во время спектакля «Горячее сердце» в Малом театре.

«Я чувствую себя прекрасно, все нормально. Просто травма на спектакле. Я сейчас в палате нахожусь, не могу разговаривать. Но все нормально», — рассказал Афанасьев.

В конце первого акта он сильно подвернул ногу, после чего актера пришлось отвезти в Боткинскую больницу. Врачи подозревают у него разрыв связок колена.