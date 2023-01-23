В Москве госпитализировали народного артиста России Валерия Афанасьева после спектакля
Актер получил травму во время спектакля «Горячее сердце».
В Москве госпитализировали народного артиста России Валерия Афанасьева. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил
Актер получил травму во время спектакля «Горячее сердце» в Малом театре.
«Я чувствую себя прекрасно, все нормально. Просто травма на спектакле. Я сейчас в палате нахожусь, не могу разговаривать. Но все нормально», — рассказал Афанасьев.
В конце первого акта он сильно подвернул ногу, после чего актера пришлось отвезти в Боткинскую больницу. Врачи подозревают у него разрыв связок колена.