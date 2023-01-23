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В Москве госпитализировали народного артиста России Валерия Афанасьева после спектакля
Актер получил травму во время спектакля «Горячее сердце».

В Москве госпитализировали народного артиста России Валерия Афанасьева. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил 5-tv.ru.

Актер получил травму во время спектакля «Горячее сердце» в Малом театре.

«Я чувствую себя прекрасно, все нормально. Просто травма на спектакле. Я сейчас в палате нахожусь, не могу разговаривать. Но все нормально», — рассказал Афанасьев.

В конце первого акта он сильно подвернул ногу, после чего актера пришлось отвезти в Боткинскую больницу. Врачи подозревают у него разрыв связок колена.