В Московской области пьяный начальник полиции устроил смертельную аварию

31-летний майор полиции, начальник отделения участковых в Бирюлеве на KIA Sorento столкнулся с «ГАЗелью», в которой ехали водитель и два пассажира.

В Московской области пьяный начальник полиции устроил смертельную аварию. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на собственный источник.

ДТП произошло ночью 21 января на трассе М4 «Дон». 31-летний майор полиции, начальник отделения участковых в Бирюлеве на KIA Sorento столкнулся с «ГАЗелью», в которой ехали водитель и два пассажира.

Один из пассажиров грузовика от полученных травм умер на месте аварии. Другого пассажира и водителя доставили в больницу.

Водитель легковушки получил сотрясение мозга и ущиб носа. Медосвидетельствование показало у него 0,7 промилле алкоголя в крови.

«После оказания медпомощи офицера отпустили домой. В отношении возбудили уголовное дело по статье „Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека“, проводится служебная проверка», — сообщает телеграм-канал SHOT.