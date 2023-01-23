В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб годовалый ребенок

В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб годовалый ребенок. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передали РИА Новости.

По его словам, обстрел произошел 21 января в городе Кременная. В результате обстрела погибла девочка 2021 года рождения, также ранены четверо местных жителей.

«Только сейчас стало известно о ранении в результате обстрела четверых жителей города и гибели одного ребенка. Ранение, не совместимое с жизнью, получил ребенок, девочка (27 марта 2021 года рождения)», — сказал Марочко.

По его словам, Киев применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в данном районе.