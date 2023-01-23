Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
-3°
Втр, 24
-3°
Срд, 25
-2°
ЦБ USD 68.67 -0.18 21/01
ЦБ EUR 74.34 -0.07 21/01
Нал. USD 70.16 / 74.65 23/01 08:05
Нал. EUR 74.81 / 76.9 23/01 08:20
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
3 930
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
5 620
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
12 084
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
15 042
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб годовалый ребенок

В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб годовалый ребенок. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передали РИА Новости.

По его словам, обстрел произошел 21 января в городе Кременная. В результате обстрела погибла девочка 2021 года рождения, также ранены четверо местных жителей.

«Только сейчас стало известно о ранении в результате обстрела четверых жителей города и гибели одного ребенка. Ранение, не совместимое с жизнью, получил ребенок, девочка (27 марта 2021 года рождения)», — сказал Марочко.

По его словам, Киев применяет средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в данном районе.