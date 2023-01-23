В Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров с Украиной

Об этом в понедельник, 23 января, журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров с Украиной. Об этом в понедельник, 23 января, журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля рассказал, что переговоры Москвы и Киева в настоящее время невозможны, так как для этого отсутствуют какие-либо условия — «ни де-факто, ни де-юре». Песков отметил, что данное заявление учитывает заявления Киева и юридические обоснования невозможности переговоров.

Ранее в МИД России назвали прямые переговоры с Украиной лучшим вариантом.