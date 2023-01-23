В Кремле рассказали, пойдет ли Путин на следующие выборы

Ранее глава ЦИК Р. Ф. Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком уже готовится к началу президентской избирательной компании.

В Кремле рассказали, пойдет ли Путин на следующие выборы. На вопросы журналистов в понедельник, 23 января, ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее глава ЦИК Р. Ф. Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком уже готовится к началу президентской избирательной компании. Песков в ответ на это заявил, что президент не делал никаких заявлений по этому поводу, а работа ЦИК ведется в соответствии с графиком.

«Это рабочий процесс. ЦИК выполняет свои функции… Еще пока рано, не началась кампания. В Кремле очень много текущих дел, вы видите, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня», — ответил Песков.