В Госдуме планируют привлечь родителей к контролю за организацией питания в школах
Так, в России хотят организовать родительский контроль. В рамках этого проекты родители учащихся должны будут отсматривать не только те блюда, что уже стоят на столе, но и пойдут к производителю, кто поставляет продукт, что за предприятие, есть ли у него возможности и насколько качественная продукция.
В Госдуме планируют привлечь родителей к контролю за организацией питания в школах. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова,
Так, в России хотят организовать родительский контроль. В рамках этого проекты родители учащихся должны будут отсматривать не только те блюда, что уже стоят на столе, но и пойдут к производителю, кто поставляет продукт, что за предприятие, есть ли у него возможности и насколько качественная продукция.
Депутат добавила, что важно распространить программу с горячим питанием на школы в новых территориях России.«Для нас важно внимание тем территориям, тем нашим школам, где дети по объективным причинам не могут получать горячее питание непосредственно в школьной столовой», — добавила она.