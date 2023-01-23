В Госдуме планируют привлечь родителей к контролю за организацией питания в школах

Так, в России хотят организовать родительский контроль. В рамках этого проекты родители учащихся должны будут отсматривать не только те блюда, что уже стоят на столе, но и пойдут к производителю, кто поставляет продукт, что за предприятие, есть ли у него возможности и насколько качественная продукция.

В Госдуме планируют привлечь родителей к контролю за организацией питания в школах. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова, передает РИА Новости.

Так, в России хотят организовать родительский контроль. В рамках этого проекты родители учащихся должны будут отсматривать не только те блюда, что уже стоят на столе, но и пойдут к производителю, кто поставляет продукт, что за предприятие, есть ли у него возможности и насколько качественная продукция.

Депутат добавила, что важно распространить программу с горячим питанием на школы в новых территориях России.

«Для нас важно внимание тем территориям, тем нашим школам, где дети по объективным причинам не могут получать горячее питание непосредственно в школьной столовой», — добавила она.