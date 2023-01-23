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В Евросовете назвали две следующие недели решающими для конфликта на Украине

В Евросовете назвали две следующие недели решающими для конфликта на Украине. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью испанскому изданию El Mundo, пишет ТАСС.

По мнению Мишеля, ближайшие две-три недели определят развитие событий вокруг Украины. Они станут решающими также для всего мира.

«То, что произойдет в 2023 году, и многое зависит от ближайших недель, определит наше будущее», — подчеркнул глава Евросовета.

Также Мишель призвал продолжить оказывать военную помощь Украине.