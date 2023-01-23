В ДНР освободили еще два населенных пункта около Артемовска
Российские военные освободили Двуречье и Краснопольевку.
В ДНР освободили еще два населенных пункта. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики, в понедельник, 23 января.
Российские военные освободили Двуречье и Краснопольевку около Артемовска (украинское название Бахмут).
Ранее в Минобороны сообщили об освобождении села Лобковое в Запорожской области, а на территории ДНР ВС РФ взяли под контроль Клещеевку.