В ДНР освободили еще два населенных пункта около Артемовска

Российские военные освободили Двуречье и Краснопольевку.

В ДНР освободили еще два населенных пункта. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики, в понедельник, 23 января.

Российские военные освободили Двуречье и Краснопольевку около Артемовска (украинское название Бахмут).

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении села Лобковое в Запорожской области, а на территории ДНР ВС РФ взяли под контроль Клещеевку.