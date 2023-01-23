В День почерка в рязанской ОДКБ показали, что врачи умеют писать красиво

Запись оставила заведующая рязанской ОДКБ Марина Кретова.

В День почерка в рязанской ОДКБ показали, что врачи умеют писать красиво. Об этом, в понедельник, 23 января, рассказала пресс-служба Рязанской ОДКБ.

Заведующая приемным отделением детской ОКБ Марина Кретова отметила, что понятный, разборчивый, красивый почерк необходим для врача. «При приеме пациентов мы заполняем обязательные пункты медицинской карты вручную. Первичный осмотр, листы назначений, дневники, рекомендации, — все это нужно написать авторучкой на бумаге», — рассказала Марина Кретова, заметив, что сейчас административная деятельность врача больше связана с электронными документами.

В пресс-службе Рязанской ОДКБ уточнили, что сейчас учреждения здравоохранения переходят на работу в медицинской информационной системе. Совсем скоро вся документация в регионе станет цифровой и шутки про почерк врачей станут неактуальны.