Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
-4°
Втр, 24
-3°
Срд, 25
-2°
ЦБ USD 68.67 -0.18 21/01
ЦБ EUR 74.34 -0.07 21/01
Нал. USD 70.15 / 74.15 23/01 15:45
Нал. EUR 75.31 / 76.69 23/01 10:49
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
4 284
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
5 885
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
12 354
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
15 286
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Челябинске в ДТП с двумя легковушками погибли пять человек

В Челябинске в ДТП с двумя легковушками погибли пять человек. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в воскресенье, 22 января, в 6.40 на 34-м километре трассы «Тюбук-Кыштым» на территории Каслинского района. Там лоб в лоб столкнулись Volkswagen Polo и Volkswagen Jetta.

В результате аварии скончались оба водителя, 2002 и 1976 годов рождения, а также три пассажира Polo. Одна пассажирка с травмами попала в больницу.