В Челябинске в ДТП с двумя легковушками погибли пять человек

В Челябинске в ДТП с двумя легковушками погибли пять человек. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в воскресенье, 22 января, в 6.40 на 34-м километре трассы «Тюбук-Кыштым» на территории Каслинского района. Там лоб в лоб столкнулись Volkswagen Polo и Volkswagen Jetta.

В результате аварии скончались оба водителя, 2002 и 1976 годов рождения, а также три пассажира Polo. Одна пассажирка с травмами попала в больницу.