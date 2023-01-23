Стало известно, когда построят рязанский приют для бездомных животных в поселке Храпово

Приют в поселке Храпово планируют построить к концу 2024 года. Пока заключен контракт на проведение первой части проектных работ для определения стоимости проектной организации и строительства самого приюта.

В понедельник, 23 января, в Рязани в ГУ ветеринарии прошел брифинг на тему бездомных животных. На нем обсудили отлов собак в городе, недобросовестную работу частных организаций по стерилизации животных, а также назвали сроки завершения строительства нового приюта для четвероногих в поселке Храпово.

Михаил Балакирев, начальник главного управления ветеринарии Рязанской области рассказал, что в Рязани уже третий год ведется работа по методу «отлов, вакцинация, стерилизация и возврат бездомных животных в окружающую среду».

В 2021 на данные мероприятия выделили 23,3 млн рублей. В 2022 году — 27,3 млн рублей. На 2023 год запланировано финансирование в объеме 28, 4 млн рублей.

Но основная проблема с которой пришлось столкнуться — отсутствие муниципальных приютов и единой электронной базы домашних и уличных животных.

На брифинге подчеркнули, что менее 3% рязанцев сделали своим домашним животным электронное чипирование, которое отображает всю информацию, содержащуюся в ветеринарном паспорте. Низкая маркировка животных приводит к тому, что потерявшуюся собаку не просто найти и передать владельцу, поэтому собаки пополняют ряды бездомных. К тому же чипирование животных позволит хозяинам собак нести ответственность за то, что они отпускают животное на самовыгул.

Приют в поселке Храпово планируют построить к концу 2024 года. Пока заключен контракт на проведение первой части проектных работ для определения стоимости проектной организации и строительства самого приюта.

«В поселке Храпово администрация города выделила участок с видом разрешенного использования. Предпроектные работы ведутся не только в плане размещения приюта, но и в плане проработки санитарно-защитных норм. Расстояние от жилых домов и дороги учтут при проведении работ. Возможно потребуется установка дополнительных барьерных защит. Когда у нас будут на руках документы — будем обсуждать строительство приюта с жителями и находить компромисс», — пояснил начальник управления главной ветеринарии в Рязанской области.

Однако директор МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Мария Селезнева заявила, что приют не сможет решить все проблемы с уличными животными. Она отметила, что необходимо проводить просветительскую работу, чтобы поменять отношение людей к животным, чтобы бездомных собак становилось меньше.

Выяснилось, что помимо строительства приюта в Храпове, планируется создание дополнительной сети приютов для животных в Касимове, Скопине и Сасове. Каждому приюту определят зону ответственности и будут вести поиск инвесторов и областных средств.

На брифинге упомянули, что частная организация по отлову животных «Городская собака» прекратила свою деятельность. Именно на это предприятие в 2022 году от жителей города поступало много жалоб, в том числе на проведение стерилизации собак, которые в последствии принесли потомство.

Контракт с подрядчиком расторгли и администрация города прописала четкие критерии стерилизации и обязательные фотоотчеты животных, прошедших операцию. Еще одна важная мера — стерилизация не только уличных животных, но и домашних. Поэтому в главном управлении ветеринарии создали программу льготной стерилизации животных. Аналогичная программа действует и в МБУ «"Городская служба по контролю за безнадзорными животными».