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Шойгу утвердил порядок начисления ежемесячных соцвыплат мобилизованным
В документе поясняется, что выплаты производятся со дня назначения их на воинскую должность до дня освобождения с нее. В случае заключения контракта − до дня его вступления в силу.

Министр обороны Р. Ф. Сергей Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным. Соответствующий приказ главы ведомства в понедельник, 23 января, появился на официальном портале правовой информации.

«Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ», — сказано в документе.

В документе поясняется, что выплаты производятся со дня назначения их на воинскую должность до дня освобождения с нее. В случае заключения контракта — до дня его вступления в силу. Размер за неполный календарный месяц определяется пропорционально количеству дней, которые мобилизованный прослужил в течение него.

Выплаты начисляют одновременно с денежным довольствием, а в декабре — до 25 числа.