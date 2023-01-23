Рязанские полицейские ищут свидетелей аварии на проезде Яблочкова

Тогда в аварии пострадали водитель и пассажир мотоцикла.

В Рязани ищут свидетелей аварии на проезде Яблочкова, где столкнулись Mazda и мотоцикл Honda. Информация об этом в понедельник, 23 января, появилась на сайте регионального УМВД.

Авария случилась 24 марта 2022 года примерно в 15:40 вблизи дома № 4Б корпус 1 на проезде Яблочкова. 32-летняя рязанка на Mazda, выезжая с прилегающей территории, столкнулась с мотоциклом Honda, которым управлял 25-летний местный житель.

Травмы получили водитель мотоцикла и его 26-летний пассажир. Их доставили в больницу.

Просьба всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корпус 1.

Ранее об аварии сообщили очевидцы в соцсетях.