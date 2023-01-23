Рязанка выиграла в бургерной айфон, который ей так и не вручили

В начале декабря в «Бургер Драйв» девушка выиграла телефон. Менеджер предупредил, что выигрыш она сможет получить в 20 числах января. Когда рязанка решила уточнить, когда она может забрать приз, ее добавили в черный список.

Рязанка выиграла в бургерной айфон, который ей так и не вручили. Об этом она рассказала РЗН.инфо.

По словам Юлии Д., в начале декабря в «Бургер Драйв» проходил розыгрыш призов. Девушка сделала заказ на определенную сумму и получила лотерейный номер. 31 декабря ей сообщили, что она стала победительницей и выиграла главный приз — iPhone Pro Max.

«Пришло сообщение от менеджера, он поздравил меня и предупредил, что телефон я смогу получить только в 20 числах января. Якобы это связано с тем, что его еще не заказали. Но пообещали, что привезут в том цвете, который я выберу. Ожидание меня насторожило, мы еще с друзьями посмеялись, что они разыгрывают то, чего у них нет. Но я решила, что, скорее всего, перед новым годом накопилось много дел и они не успели», — пояснила Юлия.

18 января рязанка решила уточнить, когда ей приходить за подарком. Однако менеджер сообщил, что получить телефон получится только в феврале, так как организация занимается переездом.

«Мне стали говорить, что точку на Ленина пришлось закрыть и они сосредоточились на деятельности в Премьере. Пообещали, что вручение приза состоится точно 6 февраля. Но телефоны везде есть в наличии, сложности в их приобретении нет. Я решила настоять на ранее обговоренной дате, потому что в это время мне удобнее было забрать свой телефон перед отпуском», — продолжила рязанка.

По словам девушки, после того, как она настояла на получении айфона в январе, менеджер организации заявила, что «разговор не сложился», поэтому девушке вернут деньги за заказанную еду.

Рязанка добавила, что пыталась продолжить диалог с менеджером, но ее добавили в черный список.

«Я написала, что обращусь в полицию, ФАС, роспотребнадзор и суд. Потому что заверила все посты и переписку у нотариуса, прежде чем их удалили. На что мне сказали, что я своими разборками сама все испортила, ведь мне четко обрисовали ситуацию и вернут деньги, поэтому никаких претензий к ним не будет», — заключила Юлия.

В «Бургер драйве» РЗН. инфо прокомментировали ситуацию. Руководитель заведения Андрей Концеус подтвердил, что компания действительно проводила розыгрыш и Юлия выиграла главный приз — телефон.

«Мы не впервые проводим такого формата розыгрыши, всегда отдавали призы людям в течение месяца. Обстоятельства бывают разные, сейчас нет финансовой возможности из-за закрытия одной нашей точки быстро приобрести телефон. Мы перенесли дату получения приза на 6 февраля. Но девушка своим отношением все испортила. Мы хотели обрадовать человека, но получили негатив в ответ», — рассказал руководитель.

Собеседник отметил, что еще не принял окончательное решение, что делать с призом, ведь, несмотря на поведение рязанки, она все же является победительницей. «Я еще подумаю над этим, не хорошо человека лишать его же выигрыша. Неприятно, конечно, но попробую еще раз с ней все обсудить», — заключил мужчина.

Юлия рассказала корреспонденту, что приходила вновь в заведение, но уже с полицейскими. Девушка хотела получить от владельцев расписку, что телефон ей выдадут. Однако диалог вновь не сложился. Девушка планирует написать заявление о мошенничестве.