Рязанцы написали открытое письмо Малкову и Сорокиной из-за строительства высоток около Комсомольского парка

Рязанцы написали открытое письмо губернатору Павлу Малкову и мэру города Елене Сорокиной из-за строительства высоток около Комсомольского парка. Копию письма в воскресенье, 22 января, опубликовали в группе «Рязань».

В письме говорится, что на границе парка планируют построить два 22-этажных дома. По мнению активистов, участок слишком мал для застройки, а значит появление новых домов повлечет за собой проблемы с парковкой, увеличит транспортные потоки, нагрузку на поликлиники, образовательные и дошкольные учреждения.

В качестве альтернативы рязанцы предложили властям вместо высоток построить центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. В то же время против строительства высоток проголосовали уже более 1200 человек.