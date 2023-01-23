Рязанцам предложили выбрать имя для голосового помощника МФЦ

Имена выбраны в честь известных женщин, которые внесли в историю Рязанской области особый вклад: святой Февронии, Авдотьи Рязаночки, святой блаженной Любови Рязанской и председателя рязанского горисполкома Надежды Чумаковой.

Рязанцам предложили выбрать имя для голосового помощника МФЦ. Об этом сообщили в группе региональной организации «ВКонтакте».

В сети «Мои документы» Рязанской области начал работать голосовой помощник по номеру 8 800 110 0011. С его помощью жители Рязани могут получить консультацию по популярным услугам, не ожидая ответа оператора: уточнить размер госпошлины, узнать время работы и адрес ближайшего отделения, записаться на прием или отменить запись, уточнить статус обращения. При необходимости личной консультации голосовой помощник перенаправит звонок на специалиста контакт-центра.

Рязанцы могут выбрать имя для голосового помощника из предложенных вариантов — Авдотья, Феврония, Любовь и Надежда.

Имена выбраны в честь известных женщин, которые внесли в историю Рязанской области особый вклад: святой Февронии, Авдотьи Рязаночки, святой блаженной Любови Рязанской и председателя рязанского горисполкома Надежды Чумаковой.

Голосование завершится 27 января в 17:00. Итоги подведут 1 февраля.