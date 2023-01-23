Рогов: два украинских офицера элитного спецподразделения ВСУ перешли на российскую сторону
По его словам, подобная тенденция со стороны ВСУ наблюдается с середины декабря − украинские солдаты чаще стали переходить на российскую сторону.
В Запорожской области два украинских офицера элитного спецподразделения ВСУ перешли на российскую сторону. Об этом в понедельник, 23 января, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем
По его словам, подобная тенденция со стороны ВСУ наблюдается с середины декабря — украинские солдаты чаще стали переходить на российскую сторону.
«Сегодня их примеру последовали два офицера элитного спецподразделения», — написал Рогов.
Он добавил, что украинских военных проверяют на причастность к военным преступлениям и проводят с ними профилактические мероприятия.