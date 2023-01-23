Прио-Внешторгбанк рассказал, как предпринимателям получить до 10 млрд по программе по поддержке импорта

МСП, чей бизнес связан с импортом приоритетной для российской продукции, могут получить льготный кредит под 5,25% годовых.

МСП, чей бизнес связан с импортом приоритетной для российской продукции, могут получить льготный кредит под 5,25% годовых.

Это программа заработала в мае 2022 года, когда правительство решило субсидировать закупки приоритетной продукции за рубежом (постановление правительства № 895). Таким образом, государство постаралось снизить затраты на ведение бизнеса в новых условиях, когда перестали работать многие налаженные цепочки закупок импортной продукции и сырья и предпринимателям пришлось заново выстраивать логистические связи, искать новых поставщиков. Изначально срок действия программы заканчивался 31 декабря прошлого года, однако его продлили до ноября 2023-ого.

Высчитывается льготная кредитная ставка по формуле :

30% ключевой ставки ЦБ на день начисления + 3%.

То есть сегодня, когда ключевая ставка равна 7,5% годовых, импортеры могут взять льготный кредит под 5,25% годовых.

В Прио-Внешторгбанке импортеры могут взять по этой ставке до 350 млн рублей, в рамках программы в целом — до 10 млрд. рублей.

Срок кредитования зависит от цели займа: для закупки сырья, комплектующих льготная ставка будет действовать один год, для оборудования и средств производства — три года.

Чтобы получить льготный кредит под 5,25% годовых, у предпринимателя должен быть импортный контракт на сумму не менее, чем на 3 млн рублей и этот контракт предполагает импорт приоритетного оборудования с кодами ТН ВЭД ЕАЭС (Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), перечисленными в постановлении правительства № 895. Список внушительный и включает наименования сырья и оборудования для сельского хозяйства, фармацевтической, пищевой, химической промышленности, строительства и металлообработки и не только. Полный перечень смотрите здесь .

Льготный кредит можно использовать для технического перевооружения и расширения производственной линейки, в том числе на запуск нового производства товаров, которые могли бы со временем заменить импортные.

«В настоящее время в Прио-Внешторгбанке можно открывать счета и вести расчёты в китайских юанях, казахстанских тенге, армянских драмах и белорусских рублях. Что касается данной программы, то сейчас в основном финансируем импортные контракты с Китаем, также на данный момент на рассмотрении контракт с Казахстаном», — рассказала заместитель начальника управления кредитования банка Наталья Безносова.

Если производитель соответствует условиям выдачи кредита, Прио-Внешторгбанк сможет не только выдать займ под низкую процентную ставку, но и предложит полный спектр услуг по сопровождению ВЭД.

Заявка на кредитование рассматривается от 3 до 7 рабочих дней.

Подробнее информацию по льготному кредитованию импортеров смотрите на сайте банка в разделе « Кредитование для бизнеса » или уточняйте, позвонив по телефону 8 (4912) 200-003.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан 6 декабря 1989 г. Лицензия Банка России № 212.