Пригожин заявил, что по сравнению с боями под Соледаром «Сталинград отдыхает»

С такими словами он встретил группу бывших заключенных, вернувшихся из зоны боевых действий.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретил группу бывших заключенных, вернувшихся из зоны боевых действий. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил «МК».

Пригожин поблагодарил бойцов и отметил, что они прошло то, через что не проходили их деды и прадеды. Он также заявил, что по сравнению с боями под Соледаром «Сталинград отдыхает».

«От себя и от Родины «спасибо» приехал вам сказать. Вы прошли полгода тяжелейшей войны. Те, кто был на Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает. Теперь вы не бывшие заключенные, а бойцы ЧВК «Вагнер», — отметил Пригожин.

Бойцы участвовали в боях за Клиновое, Покровское, Зайцево и Кодему, за опорные пункты в Бахмуте и соледарской операции. У них закончился полугодовой контракт, они полностью искупили свою вину и получат помилование.