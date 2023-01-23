Песков прокомментировал отсутствие документа о частичной мобилизации

По его словам, кроме призыва документ также включает и другие задачи, необходимые Минобороны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие документа о завершении частичной мобилизации. Его слова в понедельник, 23 января, приводит РИА Новости.

«Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны собственно рапортовало как раз о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что документ о завершении частичной мобилизации, помимо завершения призыва, также включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил.

«Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. В этой части это продолжает работать», — отметил Песков.

Также он заявил, что в вопросах о частичной мобилизации нужно ориентироваться на слова президента Владимира Путина.