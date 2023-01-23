На западе Москвы мужчина убил свою мать и порезал сестру

Инцидент произошел на улице Витебской в Можайском районе.

На западе Москвы мужчина убил свою мать и порезал сестру. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в понедельник, 23 января.

Инцидент произошел на улице Витебской в Можайском районе. В квартире нашли тело 63-летней женщины с признаками насильственной смерти — на ее теле обнаружили колото-резанные раны.

Также в квартире находились ее 40-летняя дочь и 33-летний сын. Женщину с ножевыми ранениями доставили в больницу, а мужчину задержали.

Прокуратура Москвы контролирует установление всех деталей по факту убийства женщины и покушения на убийство ее дочери.