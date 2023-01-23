На дорогах Рязанской области установили муляжи автомобилей ДПС

Макеты патрульных автомобилей и проблесковых маяков установили на трассах федерального и регионального значения для снижения аварийности.

На дорогах Рязанской области установили муляжи автомобилей ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Макеты патрульных автомобилей используют для профилактики ДТП. Их устанавливают на основе анализа аварийности на опасных участках региона. Муляжи представляют собой боковую часть автомобиля с цветографической раскраской автомобиля ДПС.

В темное время суток используют муляжи проблесковых маяков патрульных автомобилей.

В Рязанской области макеты патрульных автомобилей и проблесковых маяков установлены на трассах федерального и регионального значения. В частности на трассах М-5 «Урал», Р-22 «Каспий», Р-132 «Золотое кольцо» в Шиловском, Щацком, Рязанском, Ряжском, Путятинском, Касимовском, Сасовском и других районах.