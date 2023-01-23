На дорогах Рязанской области установили муляжи автомобилей ДПС
Макеты патрульных автомобилей и проблесковых маяков установили на трассах федерального и регионального значения для снижения аварийности.
На дорогах Рязанской области установили муляжи автомобилей ДПС. Об этом
Макеты патрульных автомобилей используют для профилактики ДТП. Их устанавливают на основе анализа аварийности на опасных участках региона. Муляжи представляют собой боковую часть автомобиля с цветографической раскраской автомобиля ДПС.
В темное время суток используют муляжи проблесковых маяков патрульных автомобилей.
В Рязанской области макеты патрульных автомобилей и проблесковых маяков установлены на трассах федерального и регионального значения. В частности на трассах М-5 «Урал», Р-22 «Каспий», Р-132 «Золотое кольцо» в Шиловском, Щацком, Рязанском, Ряжском, Путятинском, Касимовском, Сасовском и других районах.