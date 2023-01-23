Московские полицейские помогли водителю с инсультом, который ехал из Рязани

К полицейским обратилась жена пострадавшего. Его машину нашли на трассе. Сотрудники ДПС вызвали скорую помощь и передали мужчину медикам.

Московские полицейские помогли водителю с инсультом, который ехал из Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

К дежурной группе Госавтоинспекции обратилась жительница Москвы, которая рассказала, что ее 47-летний муж перестал выходить на связь. Она уточнила, что мужчина за рулем Kia ехал из Рязани в Москву.

На 133 километре трассы Р-22 «Каспий» сотрудники ДПС увидели нужную машину с механическими повреждениями — стекло на двери со стороны водителя было разбито. За рулем находился мужчина с признаками инсульта — у него была несвязная речь, замедленная реакция и неподвижные конечности.

Капитан полиции Кирилл Ермеев и старший лейтенант полиции Александр Борисов вызвали скорую помощь и сообщили родным пострадавшего о его состоянии.

Сообщается, что в настоящее время мужчина проходит лечение.