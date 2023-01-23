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Лавров заявил о «почти настоящей» войне Запада с Россией
По словам министра иностранных дел, гибридная война переросла в почти настоящую, которую западные страны долго готовили.

Сергей Лавров заявил о «почти настоящей» войне Запада с Россией. Об этом глава МИД России сообщил после переговоров с МИД ЮАР Наледи Пандор, пишет РИА Новости.

По словам министра иностранных дел, гибридная война переросла в почти настоящую, которую западные страны долго готовили. Лавров пояснил, что Запад стремится уничтожить все русское — от языка до культуры, запрещая людям на Украине говорить на их родном языке.

Также глава МИД подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров, но чем дольше от них воздерживается запад, тем сложнее будет решить конфликт.

Сергей Лавров напомнил, что представители Евросоюза, НАТО и Белого дома заявляют напрямую — Украине рано начинать договариваться,"нужно отвоевать больше в этой ситуации".

Ранее в Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров с Украиной.