Евгений Пригожин предложил ввести уголовное наказание за «гламуризацию армии»

Так он прокомментировал спор о бородах в армии между ним и депутатами Госдумы, генералами Виктором Соболевым и Виктором Заварзиным. Последние два заявили, что бритье для солдат − это «элементарное требование воинской дисциплины» и у них должно быть время, чтобы привести себя в порядок. В последующем появилась информация, что к военнослужащим на передовой начали предъявлять подобные требования.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил ввести уголовное наказание за «гламуризацию армии». Его слова этом в понедельник, 23 января, передала его пресс-служба в Telegram-канале.

Так он прокомментировал спор о бородах в армии между ним и депутатами Госдумы, генералами Виктором Соболевым и Виктором Заварзиным. Последние два заявили, что бритье для солдат — это «элементарное требование воинской дисциплины» и у них должно быть время, чтобы привести себя в порядок. В последующем появилась информация, что к военнослужащим на передовой начали предъявлять подобные требования.

«Кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство. Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии», — сказал Пригожин.