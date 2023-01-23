Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок на принудительные работы

Ходатайство о замене наказания уже поступило в Алексеевский суд Белгородской области.

Актер Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся ему срок в колонии на принудительные работы. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Алексеевский суд Белгородской области.

«В суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами», — передает агентство.

Дату рассмотрения ходатайства пока не назначили. Теперь суду предстоит выяснить, раскаивается ли осужденный за совершенное преступление, а также оценить его поведение, отношение к учебе и труду за весь период отбывания срока.

Напомним, смертельное ДТП с участием заслуженного артиста России Михаилом Ефремовым произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актер сел за руль внедорожника в нетрезвом состоянии, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком, которым управлял рязанец Сергей Захаров. В результате аварии последний скончался в больнице. Ефремова приговорили к 7,5 года колонии.