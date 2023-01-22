Володин заявил о более мощном оружии в ответ на поставки Киеву

Вячеслав Володин заявил, что поставки оружия Киеву для ударов по России вызовут ответ с более мощным оружием. Об этом спикер Госдумы высказался в воскресенье, 22 января.

Вячеслав Володин заявил, что поставки оружия Киеву для ударов по России вызовут ответ с более мощным оружием. Об этом спикер Госдумы высказался в воскресенье, 22 января.

«Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», — написал Володин в своем Telegram-канале .

Также Володин добавил, что доводы о неприменении ядерными державами оружия массового поражения в локальных конфликтах несостоятельны.

«Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны», — объяснил политик.