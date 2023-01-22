В Рязанской области 23 января похолодает до -12 градусов

В Рязанской области в понедельник, 23 января, температура воздуха ночью составит -12, -7 градусов, днем −7…−2 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.