В Рязанской области 23 января похолодает до -12 градусов
В Рязанской области в понедельник, 23 января, температура воздуха ночью составит -12, -7 градусов, днем −7…−2 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 23 января, температура воздуха ночью составит -12, -7 градусов, днем −7…−2 градуса. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.
На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 3-8 м/с.