В Рязани пройдет выставка московского художника Сергея Жаворонкова

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» пройдет выставка московского художника Сергея Жаворонкова «Графика». Открытие состоится в пятницу, 27 января, в 16:00, сообщили в галерее.

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» пройдет выставка московского художника Сергея Жаворонкова «Графика». Открытие состоится в пятницу, 27 января, в 16:00, сообщили в галерее.

Сергей Жаворонков родился в Москве в 1946 году, в 1966 окончил Московское театрально-художественное училище. С 1975-го года участвует в выставках, с 1984-го — член МОСХ.

Произведения художника — это натюрморты, дворовый городской пейзаж и загородные просторы, интерьеры, в которых в моменте фиксируется течение жизни. В них важнее не реалистичность, а передача настроения через цвет, ритм, композицию, взаимоотношения и взаимопроникновения формы и пространства.

В картинной галерее представлено около 40 работ автора.

Выставка будет работать до 20 февраля, с 11:00 до 19:00, вход до 18:00, кроме понедельника и первой пятницы месяца, по адресу: Первомайский проспект, 14.

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