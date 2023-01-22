В Рязани откроется Многофункциональный семейный центр

Рязанцам будут оказывать помощь в трудной жизненной ситуации, расскажут о всех мерах поддержки. Услуги будут оказываться на базе Центра занятости населения по адресу: ул. Электрозаводская, 52.

В Рязани в понедельник, 23 января, начинает работу Многофункциональный семейный центр. Услуги будут оказываться на базе Центра занятости населения по адресу: улица Электрозаводская, 52.

Рязанцам будут оказывать помощь в трудной жизненной ситуации, расскажут о всех мерах поддержки. Предусмотрена помощь семьям участников специальной военной операции, персональные кураторы семьи, юридическая, психологическая помощь, содействие в трудоустройстве и переобучении.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (4912) 513-670, +7 (4912) 513-671.