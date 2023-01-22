В Рязани легковушка сбила шестилетнего ребенка
В Рязани в воскресенье, 22 января, на улице Татарской водитель автомобиля Opel Meriva сбил шестилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Рязани в воскресенье, 22 января, на улице Татарской водитель автомобиля Opel Meriva сбил шестилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло примерно в 14:55, напротив дома 56. По предварительной информации, ребенок пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате аварии пешеход получил травмы. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.