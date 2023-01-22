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В российских школах изменят программу по литературе
В школьную программу по литературе в 2023 году внесут изменения. Об этом заявил в воскресенье, 22 января, первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин, пишут «Известия».

В школьную программу по литературе в 2023 году внесут изменения. Об этом заявил в воскресенье, 22 января, первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин, пишут «Известия».

"Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это «Молодая гвардия» Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же «Горячий снег» — должны вернуться в школьную программу", — отметил Вяткин.

Также, по его словам, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына могут исключить из школьной программы, так как «анализ показал, что многие факты, описанные в этой книге, были выдуманы».

Вяткин добавил, что произведения, которые «не выдержали испытание временем», уберут из программы, но «никто не собирается рубить с плеча». Депутат подытожил, что решение примут вместе со специалистами в области педагогики и культуры.