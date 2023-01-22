В Приокском автомобиль въехал в дерево, есть пострадавший

В Рязани на улице Магистральной легковушка врезалась в дерево. Авария произошла в субботу, 21 января, примерно в 20:55, напротив дома 116, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Рязани на улице Магистральной легковушка врезалась в дерево. Авария произошла в субботу, 21 января, примерно в 20:55, напротив дома 116, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

21-летний водитель за рулем ВАЗ-2105, по предварительной информации, не справился с управлением и въехал в дерево.

В результате ДТП 23-летний пассажир получил травмы. Проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.